La préfecture maritime de l'Atlantique annonce avoir suspendu les recherches ce lundi, après la disparition dimanche d'un kayakiste sur la Leyre entre Andernos et Biganos.

Bassin d'Arcachon : un kayakiste porté disparu entre Andernos et Biganos

L'embarcation a été retrouvée, vide, dimanche soir mais toujours aucune trace de ce kayakiste parti d'Andernos vers Biganos sur la rivière la Leyre un peu plus tôt. En conséquence, faute d'éléments nouveaux, explique la préfecture maritime de l'Atlantique à Brest, les recherches sont suspendues. Le CROSS Etel avait engagé un important dispositif, aérien (avec l'hélicoptère Dragon 33 de la Sécurité civile et l'hélicoptère Ecu 33 de la Gendarmerie nationale) mais également terrestre et sur la rivière la Leyre.