Bassin d'Arcachon : un plaisancier condamné pour avoir percuté trois baigneurs

Le tribunal maritime de Bordeaux a condamné ce vendredi soir un homme de 60 ans à 3 mois de prison avec sursis. En août 2015 il avait percuté avec son bateau à moteur trois baigneurs sur le Banc d'Arguin.

A la barre le plaisancier a du mal à expliquer pourquoi il naviguait si vite et aussi près du bord. 20 noeuds à moins de 10 mètres du rivage. On est bien loin de la vitesse autorisée de 5 noeuds. Selon plusieurs témoins l'homme s'amusait à surfer les vagues avec son bateau sans se préoccuper de la présence très proche des baigneurs. Si proche que son embarcation, emportée par une vague plus grosse que l'autre, est venue percuter de plein fouet un homme de 50 ans et deux garçons de 10 ans.

Bilan : quelques ecchymoses et une peur bleue pour les enfants et une clavicule cassée pour la troisième victime. Circonstance aggravante : le chauffard a tenté de s'enfuir avant d'être pris en chasse par un témoin. Au tribunal ce vendredi après-midi le père d'une victime a pointé du doigt l'inconscience du prévenu.

Je sais qu'il avait fait exactement la même chose une semaine avant. C'est un irresponsable. Mon fils a vu la mort de près — Le père d'une victime

Le plaisancier a donc été reconnu coupable et condamné à trois ans de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende. Un regret tout de même pour les victimes : il conserve son permis de plaisance.