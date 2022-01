Bassin d'Arcachon : un voleur d'huîtres condamné à 6 mois de prison

Le voleur n'était pas présent à l'audience et pour cause depuis qu'il a été démasqué par les gendarmes en avril 2020 il a préféré quitter le Bassin d'Arcachon et s'installer en Charente-Maritime. Question de sécurité sans doute pour cet homme pointé du doigt par toute une profession.

Un ostréiculteur qui en vole un autre, ça ne se fait pas et attention aux représailles ! Pourtant sa victime, qui lui était présente à l'audience, est restée très calme pour raconter sa mésaventure. Ses poches d'huîtres qui disparaissent régulièrement : "2 ou trois toutes les semaines comme ça c'est pas grand chose" explique-t-il a la barre mais au bout du compte cela représente quand même 3 tonnes de coquillages, soit 12.000 euros de préjudice.

Le voleur il le connaissait bien, lui aussi avait un parc mais quand il partait à la marée ce n'était pas pour travailler mais pour dépouiller son voisin. Visiblement incapable de gérer son entreprise et déjà condamné pour des faits similaires en 2015 le voleur vendait le fruit de ses larcins sur les marchés sans autorisation.

Le tribunal l'a condamné à 6 mois de prison sans aménagement et l'obligation d'indemniser sa victime. Par ailleurs son chaland ostréicole est confisqué et il ne pourra plus gérer une entreprise pendant au moins 5 ans.