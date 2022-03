Bassin d'Arcachon : une famille de malfrats démasquée à Gujan-Mestras

Le 14 mars dernier les gendarmes du Bassin d'Arcachon ont perquisitionné le domicile d'une famille de Gujan-Mestras. D'importantes saisies ont été effectuées. La famille est soupçonnée d'être impliquée dans divers trafics, vols et recels.

Parmi les saisies : cannabis et cocaïne

Une famille de malfrats a été démasquée à Gujan-Mestras. On l'a appris ce samedi, le 14 mars dernier les gendarmes ont interpellé à leur domicile plusieurs membres d'une même famille. Ils sont suspectés d'avoir commis une multitude d'infractions (trafic de produits stupéfiants, travail dissimulé, blanchiment, vols, recels…). Des faits qui ont été commis sur le sud du bassin d’Arcachon entre 2019 et 2022.

Les perquisitions ont permis d’importantes saisies : plus de 270 000 euros en espèces, près de 1,7kg de cannabis, 1 kg de cocaïne, des armes, des véhicules, plus d’1kg de bijoux en or ainsi que 350 bouteilles de vin. Toute la famille serait impliquée.

A ce jour 2 hommes ont été placés en détention dans l’attente de leur jugement qui aura lieu en mai 2022.