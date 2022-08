Bassin d'Arcachon : une jeune fille de 17 ans meurt dans un accident, sept autres jeunes blessés

Le choc frontal a été terrible, ce mardi un peu avant 4 heures du matin, dans un virage de la route du Pyla, la départementale 217 qui relie La Teste-de-Buch au Pyla-sur-Mer. Au niveau du golf d'Arcachon, deux voitures se sont percutées, alors qu'elles arrivaient l'une en face de l'autre. Une jeune fille est décédée, elle avait 17 ans. Les pompiers appelés sur place n'ont pas pu la ranimer, après l'avoir désincarcérée de la voiture.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la vitesse pourrait être en cause. Les deux voitures étaient bien remplies, et sept autres jeunes, âgés de 17 à 27 ans, ont été blessés dont deux très gravement. Ils ont été transportés au CHU de Bordeaux et à l'hôpital d'Arcachon.