Bassin de Lacq : la grève chez Toray jugée légale, la direction déboutée

Le juge des référés du tribunal de Pau a rendu son délibéré ce lundi dans l'affaire Toray et considère la grève en cours chez Toray "légale". La direction a été déboutée "sur tous les points".

Timothée Esprit, à droite, et Sébastien Doré, au centre, deux des syndicalistes poursuivis par la direction de Toray

Une ambiance de "coupe du monde" au local syndical de la CGT. Les trois salariés de Toray poursuivis pour "grève illicite" par leur direction ne sont plus inquiétés pour le moment. Le juge des référés du tribunal de Pau a rendu son délibéré ce lundi 30 novembre et a considéré que ce mouvement de grève est légal. La direction a été déboutée "sur tous les points" et "a perdu", rapporte à France Bleu Béarn Bigorre Timothée Esprit, l'un des trois assignés.

On ne sait pas encore si la direction des usines Toray a décidé ou non de faire appel de cette décision.

à lire aussi La grève a repris dans les usines Toray du bassin de Lacq et d'Abidos

Une grève illimitée depuis mi-octobre

Un mouvement de grève a été lancé mi-octobre par la CGT Toray sur les sites de Lacq et d'Abidos, rejoint ensuite par Force Ouvrière. Ils sont mobilisés contre un plan social annoncé qui prévoit la suppression de 42 emplois d'ici la fin de l'année.