Bassin fracturé pour la mamie renversée par un chauffard à Béziers

Une retraitée a été hospitalisée à Béziers (Hérault) après avoir été renversée lundi par une voiture. Le chauffard a pris la fuite sans lui porter secours. La victime a été retrouvée avec l'épaule luxée et le visage en sang, mais elle a aussi le bassin fracturé a-t-on appris ce vendredi.

L'enquête se poursuit à Béziers dans l'Hérault pour retrouver le chauffard ayant percuté ce lundi une mamie de 75 ans. Le conducteur s'est enfui après l'avoir traînée sur le sol comme France Bleu le révélait ce jeudi.

On a appris ce vendredi que la victime avait aussi le bassin fracturé. L'hôpital de Béziers n'aurait pas vu ce détail initialement, précise un proche de la victime. Un scanner a été réalisé ce jeudi et mis en évidence cette fracture. La victime pourrait être transférée vers un établissement spécialisé la semaine prochaine.

à lire aussi Un automobiliste de Béziers renverse et traine une mamie au sol avant de s'enfuir sans lui porter secours

Geneviève a été retrouvée inconsciente sur un trottoir, l'épaule luxée et le visage en sang. Après le choc, l'automobiliste est sorti de la voiture pour traîner son corps sur le trottoir. Il s'est ensuite enfui au volant, sans lui porter assistance, ni alerter les secours.

Commettre un délit de fuite est un comportement grave et par conséquent puni par la loi. En effet, quitter le lieu d’un accident sans se signaler, c’est ne pas prendre ses responsabilités, ne pas porter secours ou ne pas prévenir les secours si l’accident a fait des blessés.

Le chauffard encourt jusqu'à 75.000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement, en passant par un retrait de six points sur le permis de conduire, l'annulation du permis pendant trois ans minimum, l'obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la confiscation du véhicule utilisé.

Trois jours après son accident, la victime, sous le choc, est incapable de parler aux enquêteurs

Cette retraitée, qui vit seule, est choquée et a dû mal à parler. La victime revenait de chez sa fille qui habite à proximité, quand elle a été percutée par une voiture rue du Comté de Nice.

Depuis son hospitalisation, la victime n’a pu voir personne de sa famille. À cause du Covid, il est interdit à tous les accompagnants de rentrer dans l’hôpital.