Bastia : découverte d’engins incendiaires

Plusieurs engins incendiaires et explosifs ont été découverts dans un immeuble à Bastia. Le parquet a ouvert une enquête.

Bastia

270 cocktails Molotov, des boules de pétanque remplies d’un mélange explosif et des pierres ! C’est ce que les policiers ont découvert dans la nuit de vendredi 5 à samedi 6 avril à Bastia. Le tout était caché dans le hall d’un immeuble de la rue Chanoine Letteron, située à quelques pas du vieux port. Ce sont les habitants de l’immeuble qui ont donné l’alerte a indiqué la procureure de la République après avoir entendu des bruits dans la cage d’escalier.

Le parquet a donc ouvert une enquête pour « détention et fabrication illicites d’engins incendiaires en bande organisée et association de malfaiteurs ». Elle a été confiée à la police judiciaire et à la sureté départementale de Haute-Corse.

Cette découverte a précédé de quelques heures la manifestation bastiaise à l’appel du collectif Patriotti, manifestation qui a rassemblé près de 3000 personnes et qui s’est déroulée dans un calme absolu.