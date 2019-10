Corse : Joseph Colombani convoqué devant la justice le 3 décembre 2019

Joseph Colombani et Philippe Flori sont ressortis peu avant 16h du commissariat de Bastia. Ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 3 décembre après les dégardations occasionnées en début de semaine dans le bureau du DDTM de Haute-Corse.

Bastia, France

Rendez-vous devant le tribunal correctionnel de Bastia le 3 décembre 2019. Joseph Colombani et Philippe Flori répondront alors devant la justice des dégradations occasionnées en début de semaine dans le bureau du DDTM de Haute-Corse. Le président de la chalmbre d'Agriculture de Haute-Corse et son collègue agriculteur sont ressortis peu avant 16h du commissariat de Bastia où ils étaient entendus par les enquêteurs depuis le milieu de la matinée.

La manifestation de soutien dérape

L'audition des deux hommes s'est faite alors qu'à l'extérieur de l'enceinte de police, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées, apportant leur soutien aux deux agriculteurs entendus par les enquêteurs.

La situation a légèrement dégénéré en début d’après-midi

Beaucoup de monde venu soutenir Jospeh Colombani, entendu par les enquêteurs © Radio France - Jean Pruneta

Des incidents se sont produits vers 12h45 au moment où les forces de l’ordre ont voulu dégager des containers de poubelles que les manifestants avaient placé devant les fourgons de CRS.

Joseph Colombani s'est d'abord rendu au palais de justice avant d’être conduit au commissariat © Radio France - Jean Pruneta

S’en sont suivis, pendant une heure, des échanges de tirs de gaz lacrymogènes et de jets de projectiles divers ainsi que des feux de poubelles et de branchages à proximité du commissariat. Cette confrontation entre agriculteurs et forces de l’ordre n’a pas fait de blessé.