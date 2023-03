Bastia : les crêpes de la discorde

Un conflit entre deux commerçants de la rue Saint-Roch de Bastia déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. L'un d'eux, Frédéric Filippi, gérant de "La crêperie", a entamé une grève de la faim il y a plus de 48 heures. Un rassemblement pour le soutenir était organisé ce mercredi après-midi, une pétition de soutien est par ailleurs en ligne et regroupe à cette heure près de 1 500 signatures.

"En grève de la faim pour l'arrêt définitif des poursuites". C'est le message affiché sur la devanture de la crêperie de la rue Saint-Roch de Bastia © Radio France - Roland Frias

"Des odeurs de graillon perceptibles dans ma réserve et dans mon magasin"

Le commerçant dénonce "l'acharnement", dont il se dit "victime". Michèle Pagni, 63 ans, la gérante d'une boutique de prêt-à-porter voisine, se plaint, elle, de "nuisances olfactives" qui ont notamment rendu invendables près de 6 000 euros de stock de vêtements. Faute de pouvoir parvenir à un arrangement amiable, elle a été contrainte de solliciter un constat d'huissier et d'expert. L'affaire a été portée devant la justice.

Michèle Pagni a aujourd'hui accepté de sortir du silence, au micro de France Bleu RCFM, et de revenir sur les raisons qui ont conduit à cette démarche.

"Il y a 7 ans, dès qu'il s'est installé avec son chariot de crêpe sur la voie publique, les ennuis ont commencé" dit-elle. "Des odeurs de graillon étaient perceptibles dans ma réserve et dans mon magasin, j'ai donc essayé de dialoguer avec lui durant 2 longues années. Il n'a pas été possible de parler avec ce Monsieur, donc au bout du compte, j'ai lancé une procédure pour que les nuisances olfactives s'arrêtent et étant donné qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente pour que la justice fasse son travail, pour nous départager parce qu'aucune communication n'a été possible".

"Les odeurs c'est la vie, on ne peut pas supprimer des odeurs"

Frédéric Filippi, gérant de "La crêperie", demande que les poursuites judiciaires à son encontre soient levées. Il demande également l'intervention d'un conciliateur de justice pour pouvoir trouver une issue à ce conflit. D'autant que, selon lui, les constats d'huissier et d'expert, avec en préconisation l'installation d'une hotte, seraient aujourd'hui "caducs".

“Parce qu'à l'époque où l’expertise a été faite, il n'y avait pas de paroi qui nous séparait" explique Frédéric Filippi "À l'heure actuelle, il y a une paroi qui nous sépare". Et d'ajouter : "J'ai discuté avec des professionnels : une hotte à l'extérieur, ça ne sert strictement à rien. Une hotte est faite pour les endroits clos, pour aspirer la fumée et les fumées grasses, elle est en aucun cas faite pour aspirer les odeurs. Vous allez dans n'importe quel restaurant, même s'il met des hottes en marche ou même à la maison, tout simplement, si vous cuisinez, vous mettez la hotte, il y aura toujours des odeurs. Les odeurs c'est la vie, on ne peut pas supprimer des odeurs, à part si on ne fait plus de crêpes, évidemment comme aujourd'hui où je suis fermé, je suis en grève de la faim".

"Pour que chacun puisse travailler dans la paix et le respect mutuel"

Parmi la soixantaine de personnes venue soutenir le crêpier, rue Saint-Roch, Béatrice qui ne comprend pas cette situation et la déplore. “Je me suis moi-même parfois rendue dans la boutique de vêtements à côté qui apparemment se dit embêtée par les odeurs. Je n'ai pas senti de mauvaises odeurs et quand on passe dans la rue, il n’y a pas d'odeur” a-t-elle déclaré. "On veut juste que la justice soit rendue équitablement, que cette dame continue également à travailler. On souhaite pas du tout de mal, que chacun puisse travailler dans la paix, dans le respect mutuel".

Rassemblement ce mercredi après-midi devant la crêperie de la rue Saint-Roch à Bastia en soutien au gérant de l'établissement qui a entamé une grève de la faim © Radio France - Roland Frias

L'an passé, Frédéric Filippi avait déjà effectué une grève de la faim. La municipalité de Bastia avait alors tenté de favoriser une conciliation entre les deux commerçants, une démarche qui s'était révélée infructueuse.