Bastia : 5 blessés par balles dans les quartiers sud

Cinq personnes auraient été blessées ce mercredi après-midi, suite à des échanges de coups de feu notamment, dans les quartiers sud bastiais. Les secours et les forces de l’ordre sont sur place actuellement.

Corse, France

Cinq personnes auraient été blessées par balles, ce mercredi après-midi, dans les quartiers sud de Bastia non loin de la Poste de Lupino, et de la cité Aurore, par un tireur au visage masqué. Des coups de feu ont été échangés. Il y aurait au moins cinq blessés graves dont un très grave. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de ces échanges de tirs. Les secours sont sur place, les forces de l'ordre également.

Les policiers prêts à intervenir au pied de l'immeuble où le tireur présumé serait retranché © Radio France - Pierre-Louis Sardi

Le tireur présumé, un homme d'une soixantaine d'années, serait retranché dans l'immeuble dans lequel il résiderait, sans que les forces de l'ordre ne l'aient localisé pour l'instant selon le maire de Bastia présent sur place également.

L'immeuble où se serait retranché le tireur © Radio France - Pierre-Louis Sardi

Plus d'informations à venir.