Bastia : un couple suspecté de maltraitance animale placé en garde à vue

Une enquête a été ouverte pour vols en réunion et suspicion de mauvais traitements sur des animaux. Le couple, chez qui les policiers ont retrouvé une cinquantaine d’animaux, est toujours en garde à vue.

Bastia, France

Le couple qui détenait plusieurs animaux dans son appartement de 30 m² de la rue Chanoine-Letteron à Bastia est toujours en garde à vue au commissariat, garde à vue prolongée de 24h. Alertés par le remue-ménage et surtout l'action d'habitants et d'association de protection des animaux, les policiers ont découvert dimanche après-midi, dans le T3 de ce couple, une cinquantaine d'animaux dont vingt-huit, quatre chiens mais aussi des pigeons, une corneille et une poule, la plupart d'entre eux entassés dans des cages.

Les deux locataires de cet appartement ont été dénoncés par des associations de protection des animaux après la disparition d'un chien quelques jours plus tôt, chien qui appartenait à la fille Marie-Joseph Basteri, la présidente de l'association "SOS 4 pattes 2B".

Marie-Joseph Basteri, la présidente de l'association "SOS 4 pattes 2B" Copier

A la suite de l'intervention des policiers, une enquête a été ouverte pour vols en réunion mais aussi et surtout pour suspicion de mauvais traitements sur ces animaux.

Il faut savoir que la loi punit jusqu'à deux ans de prison et 30 000 € d'amende toute personne ayant commis des sévices graves et ou des actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité.