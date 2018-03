Florence Monjault, 49 ans, habitante de Maison-Alfort (Val-de-Marne) a été condamnée ce jeudi par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 ans et demi de prison ferme pour s'être fait passer pour une fausse victime de l'attentat du Bataclan. A ce titre, elle avait touché 25.000 euros.

Créteil, France

Cette femme, déjà condamnée trois fois pour escroquerie avait également réussi à se faire embaucher dans une association de victime Life for Paris où elle aidait les victimes et leurs proches à monter les dossiers d'indemnisation. Aux membres de l’association, elle expliquait d’ailleurs qu’elle était une proche de victime, qu’un ami à elle avait été blessé.

Faux ami blessé, fausse facture

Pour étayer son histoire, elle se servait d’un faux profil Facebook. A la barre hier, quand la Présidente du tribunal lui a demandé si son ami Greg existait vraiment, elle répondra "oui", qu’il existe bel et bien, alors qu’il ne figure sur aucune liste des victimes. Elle se servira également de factures des victimes qui ont assisté au concert des "Eagles of Death Metal" qui était à l’affiche le soir de l’attentat le 13 novembre 2015.

Cette femme a été violer la vie des morts" Avocat du Fonds de garantie.

Pour l’avocat du fond de garantie qui lui a versé 25.000 euros, "cette femme a trompé tout le monde, elle a été violer la vie des morts, comme un charognard, comme un détrousseur de cadavre". En effet, lorsqu'elle a porté plainte en février 2016, en se présentant cette fois comme victime, elle s’est servie des histoires réellement vécues par des victimes de l’attentat du Bataclan. "Elle a réalisé un patchwork" de ces témoignages de victimes qu’elle aidait dans l’association.

Je présente mes excuses aux victimes"

A la barre du tribunal, Florence Monjault a expliqué qu’ "à force de fréquenter les victimes et leurs proches, d’être constamment avec eux" elle a du faire "un transfert". Pour les parties civiles, c’est l'appât du gain qui l’a motivé. Cette fausse victime a en effet touché 25.000 euros du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, plus de 13.000 euros de la CPAM et elle avait formulé plusieurs demandes pour obtenir un logement social prioritairement (grâce à son statut de victime) auprès de la Mairie de Paris

Troubles identitaires

Pour son avocate, Maitre Melissa Savoy-Nguyen la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil est incompréhensible et "occulte l’aspect psychologique". Selon elle, "le mobile n’était pas que pécuniaire". Selon l’expert psychiatre qui l'a rencontré, cette femme souffre de troubles identitaires, de suppléances identitaires. Elle s’inventait plusieurs vie : manager, styliste, victime, proche de victime. Dans une de ses publications Facebook, mise en ligne en novembre 2017, elle s’est notamment indignée du comportement d’un chanteur qui avait inventé un ami mort au Bataclan pour lui rendre hommage lors d’une émission de télévision.