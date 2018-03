Créteil, France

Cette femme, dont le procès a été reporté en février dernier, avait été interpellée à son domicile le 13 février 2018. Lors de la première audience, en comparution immédiate, cette femme aux cheveux roses expliquait travailler pour un groupe de rock. Elle vit chez sa mère à Maison-Alfort (Val-de-Marne). En garde à vue, elle a avoué les faits. En revanche, elle ne s’est toujours pas exprimée sur les raisons qui l'ont poussées à établir son mensonge très élaboré.

Fausses factures, faux profils Facebook

A l’association de défense des victimes, Life for Paris, où elle avait réussit à se faire embaucher en CDD, en mars 2017, elle disait qu’elle était la proche d’une victime. Au fond de garantie, elle tenait un tout autre discours. Pour toucher l’argent (25.000 euros), c’était elle la victime. Elle se servait d'ailleurs des documents de l’association, notamment pour établit une fausse facture du ticket d’entrée du concert des Eagles of Death Metal, qui jouait ce soir du 13 Novembre. Cette femme,déjà condamnée à trois reprises pour des faits similaires, avait même créé un faux profil Facebook de cette victime imaginaire du Bataclan.

L'association "Life for Paris" s'est constituée partie civile

Sauf qu’un jour un des membres de l’association a découvert la supercherie. Pendant de nombreuses semaines, les membres de l’association n’ont rien dit, ont laissé faire les enquêteurs, ont laisse travaillé cette femme avant de se constituer partie civile. Cette fausse victime est loin d'être un cas isolé. Entre le 21 novembre 2016 et le 1er décembre 2017, 11 personnes ont été condamnées pour tentative d’escroquerie et deux pour escroquerie. Les condamnations varient en fonction des cas : en décembre, un homme qui s’était fait passer pour une fausse victime du Bataclan a écopé de 6 mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Versailles. En revanche, A Aix en Provence, en mai dernier, un homme de 36 ans avait été condamné beaucoup plus lourdement par la cour d'appel : 5 ans de prison ferme pour avoir fait croire qu'il était au stade de France le soir du 13 novembre 2015.