Bataille juridique entre L214 et l'abattoir de la Sobeval au tribunal de Périgueux

"Ce qu'ils reprochent n'est pas sanctionnable pénalement", conclut maître Caroline Péchier, avocate de la Sobeval, en quittant la salle d'audience. Ce vendredi 4 mars, l'association L214 convoquait les abattoirs de la Sobeval au tribunal correctionnel de Périgueux, deux ans après la diffusion d'une vidéo prise à l'intérieur de l'abattoir. La Justice avait classé l'affaire sans suite après le dépôt d'une plainte par l'association en février 2020, mais L214 a utilisé la citation directe, une procédure particulière qui permet de saisir la Justice directement. L'association accuse l'abattoir de mauvais traitements envers un animal et d'abattage sans précaution d'un animal pour lui éviter de souffrir.

L'intention au cœur des débats

Le Parquet de Périgueux avait décidé de classer l'affaire sans suite, considérant que l'abattoir s'était mis en conformité. Mais pour l'association de défense des animaux, représentée par maître Hélène Thouy, l'abattoir doit être condamné, car il y a eu des manquements.

L'avocate a d'abord rappelé que l'abattoir avait fait l'objet de plusieurs contrôles avant et après la diffusion de la vidéo, et que ces rapports mettaient en lumière plusieurs non-conformités. Selon maître Hélène Thouy, les temps d'immobilisation des veaux avant l'abattage n'étaient pas toujours respectés, et l'état d'inconscience des animaux, obligatoire avant l'abattage, n'était pas forcément contrôlé. "La Sobeval appartient à l'un des plus gros groupes, 700 veaux y sont abattus chaque jour. Ils sont informés des règles. C'est de façon totalement intentionnelle que les choses ne sont pas respectées. Tout cela est fait dans une volonté de multiplier les cadences", a plaidé maître Hélène Thouy.

De son côté, la défense, représentée par maître Caroline Péchier, a plaidé l'irrecevabilité de l'action menée par L214. "L214 nous parle d'infractions caractérisées mais de quelles infractions parle-t-on ? On nous parle de délit intentionnel mais ce n'est pas intentionnel puisque tout ce qui est reproché, ce sont des défauts d'exécution, des gestes mal exécutés. On nous parle de délits, mais ce sont des textes qui renvoient à des amendes de cinquième classe." Selon elle, les non-conformités mises en lumière dans le rapport de 2019, ont été corrigées dans les délais, et si infractions il y a, il s'agit de contraventions, et non de délits.

Elle a demandé la relaxe, tout comme la procureure de la République Solène Belaouar. Selon elle, "cette salle d'audience n'est pas le bon lieu pour ce combat".

La décision sera rendue le 6 mai prochain, à 9h.