Baud : cinq interpellations pour plusieurs vols commis depuis plus d'un an

C'est la résolution de deux affaires qui duraient depuis plus d'un an. Les gendarmes de la communauté de brigades de Baud dans le Morbihan ont annoncé avoir interpellé cinq personnes. Elles sont impliquées dans des faits de dégradation de voitures commis depuis novembre 2019 à Locminé et Plumelin (Morbihan) mais également pour des faits d'escroquerie et de vols à Baud en novembre dernier.

Sept victimes au total

Au total, ces affaires ont fait sept victimes qui vont être indemnisées. Les objets volés, retrouvés lors des perquisitions, seront restitués à leurs propriétaires, dont certains ont fait part de leur soulagement sur les réseaux sociaux. Les cinq auteurs vont être présentés devant la justice prochainement.