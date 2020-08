Baudres : deux blessés graves dans un accident entre trois voitures

Une collision qui a fait six blessés. Ce samedi après-midi, trois voitures ont eu un accident sur la départementale 956 à Baudres, dans l'Indre. Six personnes ont été blessées dans le choc, dont deux gravement : une femme de 20 ans qui souffre de fractures aux jambes, et un homme dont on connaît pas l'âge.

Une femme de 23 ans et une autre de 63 ans ont également été blessées plus légèrement. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour leur porter secours.