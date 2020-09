Bauges : un randonneur meurt après une chute de plusieurs centaines de mètres sur le Mont Pécloz

On ignore encore précisément les circonstances du drame et surtout le profil du randonneur. Les secouristes n'ont pas encore identifié son âge, ni si il s'agit de quelqu'un d’expérimenté ou non.

A 16h ce samedi, les sapeurs pompiers de Savoie et l'hélicoptère Dragon 74 sont intervenus sur Le Mont Pécloz. Ils n'ont pu que constater le décès de l'homme qui avait glissé sur plusieurs centaines de mètres. L'homme était en compagnie d'une randonneuse qui est indemne.

Le Mont Pécloz est le troisième sommet des Bauges. Il culmine à 2 197 mètres. Cette montagne est connue pour ces pentes raides et impressionnantes. Les secouristes des PGHM de Chamonix et Modanes ont fait eux, sept interventions, pour des malaises ou des accidents mineurs.