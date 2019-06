Baugy (18) : L'école élémentaire evacuéee et des riverains confinés après une inversion de produits à la piscine

Baugy, France

Il était 7h30 ce jeudi matin lorsque l'alerte a été donnée : au moment de l'approvisionnement des produits de traitement de la piscine, une erreur de manipualtion de produits a conduit à une réaction chimique. Ce mélange accidentel de chlore et d'un minorateur de PH selon les pompiers, a provoqué des émanations dans le local et dans l'environnement proche de la piscine. Aussitôt, l'agent responsable de l'opération, a déclenché l'alerte en appelant les pompiers. Deux périmétres de sécurité ont été mis en place, les riverains ont été prévenus grâce au porte-à-porte, la poste a été fermée et les 114 éléves de l'école primaire ont été rassemblés dans la salle des fêtes qui servira de cantine ce midi. Les pompiers sont toujours sur place, notamment pour ventiler les locaux de la piscine. Pierre Grosjean, le maire de Baugy espère un retour à la normale dans l'après midi.