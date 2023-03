Bayonne : arrestation d'une bande de voleurs de scooters

Sept jeunes gens, impliqués dans un vaste trafic de scooters, ont été arrêtés cette semaine par les policiers du commissariat de Bayonne, et présentés devant le parquet ce vendredi 31 mars 2023. Les trois majeurs et les quatre mineurs seront prochainement jugés devant les tribunaux. Le mode opératoire était ingénieux. La combine a duré presque un an.

Repérage des victimes sur internet

Tout commence en avril 2022. Deux commerces de motos, près de l'aéroport de Biarritz, sont victimes de vols. Les vidéo-surveillances et les empreintes digitales vont parler. Les policiers de la Brigade de Sûreté Urbaine (BSU) de Bayonne vont entamer les repérages et finalement parvenir à mettre au jour l'astucieux mode opératoire des délinquants. La petite bande repérait des vendeurs de motos et de scooters sur le site internet "Le Bon Coin". Les voleurs entraient alors en relation avec eux afin de connaître les adresses et d'en savoir un peu plus sur leur mode de vie. Puis, ils coupaient court aux conversations. Silence total. Quelques jours plus tard, ils passaient à l'action et dérobaient les deux-roues, souvent dans des garages.

Brouiller les pistes

L'arnaque se poursuivait ensuite dans leurs propres garages, ou les voleurs démontaient leur butin, puis reconstituaient de nouveaux véhicules afin de brouiller les pistes lors de la revente des scooters ainsi maquillés. L'arnaque aura durée presque un an sur les communes basque de Bayonne, Biarritz, Anglet, Ustaritz et Saint-Vincent-de-Tyrosse dans le département voisin des Landes. 17 infractions leur sont reprochées. Les trois majeurs seront jugés devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 4 juillet 2023. Les quatre mineurs devront s'expliquer devant le tribunal des enfants le 7 juin de cette année.