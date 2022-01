Bayonne : condamné pour une agression sexuelle dans un bus de la ville

Les faits remontent au 4 août 2021. Une étudiante Bayonnaise âgée de 20 ans est sexuellement agressée dans un bus de la ville. Son agresseur est un SDF polonais de 56 ans qui a été jugé et condamné ce mardi 11 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Bayonne dont les débats ont été dirigés par Emmanuelle Adoul. Quatre mois de prison avec sursis ont été prononcés, après un procès qui a remis en lumière l'insécurité dans les transports publics.

Les mains sur la poitrine de la jeune femme

Toute menue et toute timide, Chloé étudiante en Licence de langues à Bayonne, raconte d'une voix basse et en quelques mots, l'agression dont elle a été victime. Il était un peu plus de 23 heures. "Il a passé sa main sur ma poitrine alors qu'il s'était assis derrière moi". Son avocate Me Brigitte Delmas insiste: "c'était un geste sexué, destiné à porter atteinte à la victime, une jeune femme au passé douloureux et qui souffre de crises d'épilepsie". Un geste de quelques secondes, avant que le conducteur, les agents de sécurité et même les voyageurs ne prennent la défense de la jeune femme.

Un prévenu amnésique

La procureure de la République, Roseline Clerisse parle d'un "geste intentionnel et d'un délit parfaitement caractérisé". Un an de prison ferme demandé. A l'inverse, la défense du prévenu a rappelé l'état d'ébriété du SDF, arrêté quelques minutes après les faits et confondu par les vidéos de caméras surveillance. Le polonais dit ne se souvenir de rien. "Ce n'était qu'un geste furtif, sans caresse ni palpation" a plaidé la défense. Me Bernard-Franck Macera a demandé la relaxe pour son client en raison de l'absence de preuve de l'intentionnalité du geste. Le tribunal a condamné le SDF à quatre mois de prison avec sursis.