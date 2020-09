Bayonne : le corbeau condamné pour avoir menacé des infirmières en plein confinement

Elles avaient eu droit a des messages placardés sur leurs portes d'entrée, sur les pares-brises de leurs voitures ou encore dans leurs boîtes aux lettres... Le courrier était signé "les voisins" et leur demandait de quitter leur résidence des quartiers nord de Bayonne, afin d'éviter de transmettre la Covid-19. "Si cette femme est une vraie soignante compétente, elle comprendra nos inquiétudes et partira sans rien demander ni se plaindre" disait la missive. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque où le personnel soignant était en première ligne, en plein confinement.

105 heures de travail d'intérêt général à effectuer à la buanderie de l'hôpital

Trois personnes avaient été rapidement identifiées et arrêtées par la police. Un couple a été condamné début juillet, reconnaissant leur bêtise, et un homme de 48 ans, le troisième corbeau, a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Bayonne. Trois mois de prison avec sursis, 105 heures de travail d'intérêt général à effectuer à la buanderie de l'hôpital de Bayonne, et 1 500 euros de dommages et intérêts. Olivier, 48 ans, a nié les faits durant l'audience mais c'est bien lui qui a fourni les adresses des trois infirmières. Il a été reconnu coupable de "violence sur un professionnel de santé".