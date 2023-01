Bayonne : un réseau de trafiquants de cocaïne démantelé

Trois hommes ont été interpellés lundi 2 janvier 2023 à Bayonne lors d'une vaste opération de police, dans le cadre d'une enquête autour d'un important trafic de cocaïne. 35 policiers ont été mobilisés dans le quartier de la gare, afin de mettre la main sur la tête du réseau, Il s'agit d'un Algérien résidant en Espagne, âgé de 43 ans, ainsi que deux complices. Un autre Algérien de 33 ans, en situation irrégulière, servait de "nourrice", et un jeune Français de 26 ans revendait les stupéfiants pour le compte du chef de bande. Les trois hommes ont été places en détention, avant leur jugement lundi 9 janvier devant le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.

Le secteur de la gare de Bayonne bouclée

L'enquête a débuté il y a deux mois. Le "groupe stupéfiant" du commissariat de Bayonne est informé par des riverains de la présence de trafiquants de drogue dans le secteur de la gare. Des écoutes téléphoniques sont mises en place, ainsi que des balisages de voitures et de repérages sur le terrain. Trois bars et restaurants sont aussi dans le viseur des enquêteurs. Les policiers passent à l'action le lundi 2 janvier. Dans l'après-midi, le secteur est fermé à la circulation pendant une demi-heure afin de procéder aux arrestations. Dans le squat ou résidait le chef du réseau, les enquêteurs mettent la main sur quelques grammes de cocaïne et 6.650 euros en argent liquide.

1.500 euros de bénéfices par jour

Le jeune revendeur de cocaïne a expliqué "qu'il travaillait tous les jours pour une vingtaine de clients", souligne la vice-procureur de la République de Bayonne, Caroline Parizel, qui a piloté toute l'opération. "On peut estimer le bénéfice à 1.500 euros par jour", rajoute le commissaire de Bayonne, Olivier Calia. Le chef du réseau est déjà très connu de la justice en Epagne et faisait régulièrement des allers-retours de l'autre-côté de la frontière, ainsi que vers Marbella, dans le sud de l'Espagne.