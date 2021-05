Bayonne : des bâtiments tagués en marge de la manifestation du 1er mai

La manifestation du 1er mai a laissé des traces à Bayonne. S'ils étaient quelques 3.000 manifestants dans les rues de la ville ce samedi, à l'occasion de la fête du travail, un groupe tout de noir vêtu, en a profité pour taguer des vitrines et des bâtiments à la bombe, en euskarra, en noir et en gros. Bons nombres de commerces, administrations et institutions publiques n'ont pas été épargnés par ces actes.

Pas moins de sept banques et assurances, cinq commerces, trois agences immobilières et deux agences de voyages. Des bâtiments privés aussi ou la mairie de Bayonne et les locaux de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Tout comme le bâtiment des douanes. Toujours en basque, et comme messages récurrents : "1er mai : journée de lutte" ou encore "l'Etat, l'ennemi des travailleurs".

Muriel Vitel © Radio France

Une enquête de la police est en cours pour identifier les auteurs de ces tags vêtus de noir et encapuchonnés, qui ont profité des défilés du 1er mai pour sortir du cortège et sévir. Des identifications sont en cours à l'aide notamment des photos et des caméras de vidéosurveillance de la ville.

Des faits qualifiés de délits par la police. Les auteurs pourraient donc être poursuivis.

