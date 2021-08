Bayonne : deux ans de prison ferme pour vol avec violence dans un bar-tabac

Il avait menacé le patron du bar-tabac le "Vauban", rue Pannecau, le 17 mars 2017 dans le petit Bayonne, et s'était fait remettre le contenu de la caisse : 530 euros. Quatre ans après les faits, un jeune homme de 21 ans, de nationalité roumaine, a été condamné ce lundi 16 août 2021, par le tribunal correctionnel de Bayonne. Une première condamnation de deux ans de prison ferme prononcée alors qu'il était en fuite, a été confirmée par les juges.

Escroqueries dans toute l'Europe

Italie, Espagne, Bulgarie, France... on retrouve la trace du jeune homme un peu partout en Europe. Plusieurs condamnations ont été prononcées contre lui en Italie alors qu'il était mineur et une enquête est en en cours en Espagne sous une accusation de participation à un "groupe criminel international". Avec ses complices et son frère ils pratiquent notamment le "rendez-moi". Une escroquerie qui consiste à demander aux commerçants, par exemple, deux billets de 50 euros contre vingt billets de 5 euros. L'escroc garde alors un ou deux billets de 5 euros sans que sa victime ne s'en aperçoive. Mais à Bayonne, en 2017, le jeune homme va aller plus loin. En fin d'après midi il va menacer le patron du bar-tabac et se faire remettre la recette du jour. L'enquête du juge d'instruction n'a pas permis de trancher si la menace a été proférée avec ou sans arme. Il prend ensuite la fuite en voiture avec un complice et traverse toute l'Europe. Il ne sera retrouvé que cette année au Danemark, et interpellé dans le cadre d'un Mandat d'Arrêt Européen (MAE).

Condamnation confirmée

Devant le tribunal le jeune homme nie tout en bloc. "Ce n'est pas moi, mais mon frère que l'on voit sur les vidéos et les photos" insiste le prévenu, et il est vrai que les deux hommes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. "Une stratégie bien rodée qui permet de brouiller les pistes" dénonce le procureur de la république Jean-François Dobelli, pour qui la culpabilité du Roumain ne fait aucun doute. "Un homme qui vient faire soigner ses deux jeunes enfants malades en France, et qui n'est pas très reconnaissant avec notre pays" s'étonne le représentant du Ministère Public. La défense représentée par Maitres Sébastien Binet et Pierre Blazy, a tenté le tout pour le tout en plaidant la relaxe au bénéfice du doute. La première condamnation prononcée il y a deux ans, alors que le prévenu était en fuite, a été confirmée par le tribunal: Deux ans de prison ferme et 6.000 euros à verser au patron du Vauban.