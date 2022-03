À Bayonne, deux faux monnayeurs devant le tribunal

Deux hommes vont être présentés devant le tribunal correctionnel de Bayonne ce lundi pour y être jugé. Âgés de 25 ans, ils ont été arrêtés jeudi 10 mars pour avoir produit et mis en circulation de faux billets de banque.

Pour avoir fabriqué et mis en circulation de faux billets de banque, deux hommes vont être présentés devant le Parquet de Bayonne ce lundi 14 mars. Tous deux âgés de 25 ans, ils ont été interpellé jeudi dernier. C'est un signalement de la Banque de France, et les efforts conjugués de la police judiciaire de Bayonne et de l'Office Central, en charge entre autre de la lutte contre les fausses monnaies, qui ont permis de retrouver leur trace.

L'un des deux faux-monnayeurs n'en est pas à son coup d'essai, déjà bien connu des services de police pour des faits similaires. Ils seront jugés en comparution immédiate. Ce sont de faux billets de 20€ qui ont été saisis, une centaine aurait été mise en circulation.