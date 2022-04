Bayonne : deux femmes gravement blessées à l'arme blanche ce vendredi soir

Deux femmes de 64 et 28 ans ont été agressées à l'arme blanche ce vendredi soir dans un appartement de l'esplanade Jouandin, tout près du lycée Etxepare. Elles ont été hospitalisées dans un état grave. L'agresseur avait pris la fuite à l'arrivée des pompiers

Les secours sont intervenus ce vendredi soir peu avant 20h30 après l'agression à l'arme blanche de deux femmes de 64 et 28 ans. Les faits se sont déroulés dans un appartement de l'esplanade Jouandin, tout près du lycée Etxepare. Elles ont été évacuées dans un état grave vers le centre hospitalier de la Côte basque. À l'arrivée des pompiers et de la police, l'agresseur n'était plus sur les lieux.