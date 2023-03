Bayonne : deux personnes poursuivies en justice après les violences lors de la manifestation de jeudi

Sur les cinq personnes interpellées, jeudi 24 mars, pour des violences en marge de la manifestation bayonnaise contre la réforme des retraites, trois ont été remises en liberté ce vendredi après la période de garde à vue. Il n'existait pas de charges suffisantes pour les poursuivre en justice. En revanche, un homme a été déféré au parquet de Bayonne en soirée. La seule femme arrêtée est toujours en garde à vue et sera présentée devant le procureur de la République dans la journée de samedi.

Un CRS blessé

La manifestation de jeudi 23 mars a rassemblé de 14 000 à 25 000 personnes selon les syndicats, 9 500 selon la police. Le cortège a débuté de la gare de Bayonne pour se rendre au rond-point du Grand Basque via le centre-ville. C'est une fois les manifestants arrivés au terme du parcours, et la dissolution prononcée, que la situation va s'envenimer. Face-à-face tendu entre un groupe de personnes violentes habillées de noir et des CRS postés devant la bretelle d'entrée de l'autoroute A 63. Des cris, du bruit. Un CRS a été blessé par un jet de pavé au visage et un policier du commissariat local a été légèrement touché. Les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes afin de disperser les plus radicaux des manifestants.