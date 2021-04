Bayonne : deux violeurs présumés rattrapés par la justice, 11 ans après les faits

Ce n'est pas tout à fait un "cold case", parce que les investigations n'avaient jamais cessé, mais c'est tout de même rare qu'une affaire soit résolue après autant d'années. Le juge d'instruction vient de mettre en examen ce mercredi les auteurs d'un viol qui avait été commis en 2009 aux abords de la discothèque Arrena à Bayonne. Et c'est l'ADN de l'un d'entre eux qui a permis de les confondre.

Violée et rouée de coups au bord de la Nive

Les faits remontent plus exactement au 3 octobre 2009. Cette nuit-là, lors d'une altercation, une femme âgée d'une quarantaine d'années est refoulée à l'entrée de la discothèque par des vigiles qui font usage de gaz lacrymogène. Deux individus profitent alors de sa vulnérabilité pour l'entraîner dans un coin isolé au bord de la Nive, avant de la violer et de s'acharner sur elle en la rouant de coups. Recueillie par un agent municipal au petit matin, avec pas moins d'une douzaine de fractures, la victime est transportée dans un état grave à l’hôpital. Elle gardera des séquelles à vie.

A l'époque, plusieurs auditions avaient eu lieu, mais aucune arrestation. 11 ans après les faits, l’enquête du commissariat de Bayonne puis de la police judiciaire a donc porté ses fruits, comme l'indique le procureur de la république de Bayonne, Jérôme Bourrier : "Un des individus a, il y a quelques temps, fait l'objet d'une procédure de violences intrafamiliales. A l'occasion de cette procédure, il a été signalisé, son ADN a été relevé et cet ADN a pu être croisé avec celui qui avait été relevé à l'époque des faits par les enquêteurs; une trace de sperme, en l'occurrence, qui a permis de l'identifier. Dans la mesure où, à l'époque, les enquêteurs avaient procédé à un grand nombre d'auditions, il a été possible également d'identifier avec quelle personne cet individu se trouvait ce soir là à la discothèque et donc d'identifier également le deuxième auteur présumé".

Un message d'espoir pour les victimes

Les auteurs présumés, qui habitent dans le département, avaient 19 et 29 ans à l'époque des faits. L'un n'avait jamais été inquiété par la justice auparavant, l'autre avait été condamné il y a plusieurs années pour des faits liés aux stupéfiants et à des violences aggravées. Tous deux pères de familles, ils menaient une vie normale. Pour le procureur de la République, cette affaire permet d'adresser un message d'espoir aux victimes, en montrant que des auteurs présumés de viol peuvent être rattrapés par leur passé. "Nous sommes en capacité, parfois cinq ou dix ans après, de résoudre ce type de procédure, d'identifier et de confondre des auteurs et d'apporter aussi aux victimes une réponse. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les faits comme ceux-ci, d'une telle gravité, il y a une victime qui, depuis plus de dix ans, vit dans le silence et dans l'ignorance des auteurs de son agression."

Les deux auteurs présumés de ce viol ont reconnu les faits, et ont été mis en examen pour viol en réunion et violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente. L'un d'eux est en détention provisoire, l'autre en attente d'une décision du juge des libertés et de la détention. Ils encourent 20 ans de réclusion criminelle.