Bayonne : elle l’accuse de violences conjugales répétées depuis 7 ans, il nie en bloc

L'ancien joueur de pelote professionnel Stéphane Lemouneau, désormais gérant du karting de Briscous, était jugé ce mardi pour des violences physiques et verbales présumées sur sa femme depuis 2014. Elle décrit un climat de peur et de dépendance, lui nie en bloc.

Le parquet a requis 1 an et demi de prison avec sursis probatoire dans un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales contre S. Lemouneau, ancien joueur professionnel de pelote, désormais gérant d’un circuit de karting à Briscous. Jugé ce mardi 2 novembre au Palais de justice de Bayonne, il est soupçonné d’avoir violenté physiquement et verbalement sa femme depuis 2014. Le délibéré doit être rendu le 16 novembre prochain.

Plutôt laconique à la barre, l’homme de 35 ans nie les faits de violences qui lui sont reprochés. Lorsque le président lui rappelle que la victime l’accuse de coups de poings, de pieds, d’insultes et de menaces, notamment de mort, il rétorque qu’elle « cherche certainement à se venger de ses infidélités ». Face à ses déclarations devant les enquêteurs, où il avait admis quelques violences, le prévenu explique que sa garde à vue a été éprouvante : « elle a duré plus de 40 heures et j’ai subi des pressions ».

Le stress post-traumatique reconnu lors des examens

Même si il a signé les procès verbaux de garde à vue, lui rappelle le président, le gérant d’entreprise nie donc ce qui lui est reproché. Face à lui la victime, sa femme depuis 5 ans, témoigne d’un climat de peur et de dépendance depuis 7 ans. Pendant toute sa déposition, la jeune femme se tortille les mains, remarque la procureure, qui y voit « une autre preuve du stress post-traumatique attesté par le médecin qui l’a examinée ».

Emue, parfois sanglotante, la jeune femme raconte les premières années, avant le mariage et l’apparition discrète de violences psychologiques et verbales. Puis arrive, en 2016 pendant un voyage à Rome, la première violence physique : « j’ai vu un sms sur son portable laissant penser qu’il me trompait. J’ai voulu quitter la chambre d’hôtel. Il m’a poussée dans l’escalier, la chute était violente et j’ai perdu connaissance », raconte-t-elle. « Puis il s’est excusé, ce qu’il faisait toujours après les violences, promettant qu’il allait changer et arrêter ».

La jeune femme raconte aussi qu’il l’a « étranglée deux fois », souvent menacée de mort et de ne pas lui verser son salaire. Une situation de dépendance soulignée par le parquet, qui constate que la victime travaille dans le karting géré par le prévenu, et rappelle qu’un salarié du circuit a fait état aux enquêteurs de propos « souvent insultants et dégradants » de la part de l’homme de 35 ans.

Placé sous contrôle judiciaire après le dépôt de plainte en août dernier, l’ancien pilotari a interdiction de contacter ou de s’approcher de la victime. Le verdict doit être prononcé par le tribunal de Bayonne le 16 novembre prochain.