Bayonne : encore un refus d'obtempérer au Pays Basque, deux policiers blessés

Le phénomène prend de l'ampleur et ne semble plus vouloir s'arrêter sur la côte basque. Un nouveau refus d'obtempérer dans la nuit de mercredi à jeudi, entre Bayonne et Saint-Pierre-d'Irube a fait deux blessés légers dans les rangs des policiers. C'est déjà la 3e "course-poursuite" depuis le début du mois d'octobre sur l'agglomération bayonnais, au moins le 7e refus d'obtempérer en deux mois sur la côte basque.

Il est environ 1h30 ce jeudi matin lorsqu'une patrouille de la BAC de nuit de Bayonne repère une voiture qui roule à vive allure. Les policiers la prennent aussitôt en charge mais le conducteur refuse d'obtempérer. S'engage alors une poursuite dans les rues bayonnaises puis sur la commune voisine de Saint-Pierre-d'Irube. Le chauffard présumé est finalement interpellé vers deux heures du matin à Bayonne. Il a été placé en garde à vue. Deux policiers ont été légèrement blessés dans l'opération. L'enquête est en cours