Bayonne : Il harcèle son ex-compagne pendant presque un an, il passera 6 mois en prison

Les chiffres donnent le tournis. Près de 2.900 appels téléphoniques en l'espace de neuf mois. Des rondes incessantes devant le domicile de la victime, des SMS injurieux et des insultes proférées devant l'école de leur fille, âgée de sept ans. C'est peu dire qu'Hicham n'a pas supporté que sa compagne Mallorie, avec qui il vivait depuis sept ans, décide de le quitter. Le harcèlement ayant entraîné une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé de la victime a été reconnu ce mardi 6 juin par le tribunal judiciaire de Bayonne. Le prévenu, déjà sous les verrous pour une autre affaire (criminelle), a été condamné à six mois de prison ferme.

Le prévenu reconnait les faits

À la barre du tribunal, Hicham cherche ses mots, hésite et balbutie quelques regrets. "C'était pour voir ma fille" explique celui qui, pendant de nombreux mois, n'a cessé d'importuner la mère de son enfant. Une maman de 37 ans victime "d'un syndrome anxio-dépressif" souligne son avocat Me Antoine Tugas. En moyenne, ce sont 320 appels téléphoniques par mois qui ont été passés par le prévenu. Des faits qu'il reconnaît et qui "méritent huit mois de prison", selon le procureur de la République Jean-Claude Belot.

Consommation de drogue

La défense a replacé l'affaire dans son contexte. Me Nouhou Diallo parle de la "consommation de cocaïne dans le couple" et du "désarroi d'Hicham lorsqu'il a appris que sa compagne était partie avec un dealer de drogue". Le tribunal, présidé par Emmanuelle Adoul, a estimé que les faits étaient caractérisés et a condamné le prévenu à six mois de prison ferme.