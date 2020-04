Bayonne : ils font feu en pleine journée au milieu des immeubles d'entreprises

Des hommes ont sorti des fusils de chasse et tiré pour abattre un chevreuil en plein après-midi sur le parking de la Technocité à Bayonne, au pied des immeubles occupés. Les employés présents n'ont pas été blessés mais ont été choqués par la scène.

C'est une scène surprenante et terrifiante. Au milieu de l'après-midi, aux alentours de 16h mercredi 8 avril, des hommes ont sorti des armes et fait feu en plein cœur de la Technocité, située au sud de Bayonne, à proximité du giratoire de Maignon et de l'Autoroute A63.

Ils tirent sur le parking occupé

Le petit groupe a sorti des fusils de chasse sous les fenêtres de l'une des entreprises installée dans ce parc technologique. Les quelques employés présents ont aussitôt réagit. Voyant du mouvement, les hommes en arme ont débord rangé leur attirail.

Mais ils l'ont très vite ressorti. Au même moment, les témoins ont vu sortir des hautes herbes un chevreuil. Malgré leurs récriminations auprès des chasseurs improvisés, ces derniers ont fait feu sur l'animal, entre les voitures, à proximité des bâtiments occupés. Le cervidé a finalement été abattu au milieu du parking mettant fin à la courte mais effrayante pétarade.

Des caravanes installées dans la Technocité

Les témoins, dont l'appel aux forces de l'ordre est selon eux resté vain, sont quittes pour une bonne frayeur. D'après eux, les tireurs seraient des membres d'une communauté des gens du voyage. Quelques caravanes sont en effet installées depuis deux à trois semaines sur les terrains de la Technocité.

Une occupation récurrente à cette période depuis plusieurs années. Habituellement on en compte plusieurs dizaines. Cette fois, effet du confinement sans doute, elles ne sont qu'une poignée. Faute d'air de grand passage aménagée sur l'agglomération, comme la loi le prévoit, les pouvoirs publics laissent faire.