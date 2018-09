Bayonne, France

L'abbé Jean François Sarramagnan va passer une partie de la journée à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne ce mardi. Né à Dax voilà 56 ans, l'ancien prêtre de Bayonne et de Saint Pierre d'Irube est poursuivi pour attentat à la pudeur sans violence commis sur un mineur. Les faits se seraient déroulés entre juillet 1990 et fin août de la même année. Le quinquagénaire est soupçonné d'actes délictueux à l'encontre de son neveu âgé de 12 ans à ce moment-là. L'affaire a éclaté en avril 2016 lorsque la maman de Guillaume, aujourd’hui âgé de 32 ans, a décidé de s'adresser à la justice, 25 ans après les faits supposés.

La maman alerte la justice

La mère de famille a semble t-il été bouleversée par les démêlés du Cardinal Philippe Barbarin. Le 17 février 2016, le primat des Gaules était accusé de n'avoir pas signalé à la justice des faits de pédophilie, plus précisément des attouchements sexuels, commis par l'un des prêtres du diocèse de Lyon, (Bernard Preynat) à l'encontre de Francois Davaux. Depuis ce dernier a crée l'association "La parole libérée" et obtenu le renvoi du Cardinal Barbarin devant la justice pour non dénonciation de crime.

L’Evêque de Bayonne hors de cause

L’Évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, Marc Aillet, avait été alerté de cette affaire dès 2009. Mais il n'avait pas saisi les autorités judiciaires puisque "ni la victime, ni sa famille ne le souhaitait." Ce n'est que début 2016 que Jean-François Sarramagnan a finalement été suspendu de ses fonctions. La justice n'a rien à reprocher à Monseigneur Aillet puisque les faits sont prescrits.

Ce mardi, dès le début du procès devant la chambre correctionnelle du tribunal de Bayonne, l'avocate du prévenu, Laurence Hardouin, va demander le huis-clos.