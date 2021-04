Bayonne : l'hommage des policiers après le drame de Rambouillet

Une cinquantaine de policiers réunis en silence sous une fine pluie, devant les grilles du commissariat de Bayonne. La scène s'est déroulée ce lundi 26 avril, en fin d’après midi. Les agents ont ainsi voulu rendre hommage à la mémoire de leur consœur de Rambouillet, assassinée vendredi dernier sur son lieu de travail des Yvelines par un homme qui a été ensuite abattu par les forces de l'ordre.

Mère de famille

L'affaire a profondément marqué l'institution policière. Les rassemblements étaient organisés par le syndicat Unité SGP Police et celui des agents du ministère de l’Intérieur FSMI-FO. La victime, morte après avoir été touchée par des coups de couteau à la gorge, était âgée de 49 ans. Originaire de le Manche, elle était mariée et mère de deux filles, âgées de 13 et 18 ans. En tant qu'agente administrative, elle ne portait pas d'arme.