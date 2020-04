Bayonne : l'infirmière victime d'une lettre malveillante satisfaite des sanctions contre les auteurs

Entre jeudi et vendredi, les auteurs des lettres malveillantes contre des infirmières bayonnaises ont été arrêtés. Un soulagement pour l'une des victimes.

Le 29 mars dernier, Elodie Capdevielle-Fidel, une infirmière bayonnaise faisait une triste découverte sur sa boite aux lettres, un message collé, lui demandant de déménager "afin de ne pas mettre en danger (leur) vie". Plusieurs autres infirmières avaient reçu une lettre du même style dans le voisinage.

Depuis, entre jeudi et vendredi, les trois responsables ont été arrêté, un couple s'est vu infligé des heures de travail d'intérêt général, et un troisième sera jugé en juillet prochain.

Je suis très contente parce que la police les a retrouvé rapidement et que la peine est à la hauteur, estime Elodie Capdevielle-Fidel

La jeune infirmière est satisfaite des sanctions qui ont été données au couple, qui font partie des auteurs des lettres. "J'espère que les heures d'intérêt général seront à faire dans un secteur en lien avec la santé", ajoute-t-elle.

Selon Elodie Capdevielle-Fidel, cette sanction "montre l'exemple, qu'on peut être puni". Aujourd'hui, l'infirmière n'y pense plus, mais lorsqu'elle a reçu la lettre, elle avoue qu'elle n'était pas rassurée: "je ne savais pas si je pouvais me sentir en sécurité chez moi, et là au moins ils sont punis".

Depuis, l'infirmière a reçu de nombreux messages de soutiens qui lui ont fait chaud au coeur. "Des gens m'ont même proposé un appartement près de mon lieu de travail, d'autres qui voulaient me faire des cadeaux, mais bon je ne suis pas légitime à recevoir des cadeau, le seul cadeau qu'on me faire, c'est de rester confiné chez soi, et de continuer à nous donner des messages de soutiens."

