Bayonne : la cité Breuer en panne (partielle) de gaz depuis dimanche

Privés de gaz depuis dimanche après midi ! Les habitants de la résidence Breuer se sont retrouvés sans chauffage, sans eau chaude et sans pouvoir chauffer leurs aliments. Plus de deux jours que cette mauvaise surprise concerne les 1096 logements des immeubles Breuer. Le gestionnaire de cette cité HLM, Habitat Sud Atlantic, a constitué une cellule de crise depuis lundi.

En alerte depuis vendredi soir

L'alerte est lancée dès vendredi soir quand deux détecteurs se déclenchent. Deux appartements présentent un taux de monoxyde de carbone trop élevé sans pour autant être mortel. Le lendemain samedi, des détecteurs s'allument dans deux autres appartements. Là aussi, le taux de monoxyde n'est pas mortel, selon les mesures effectuées par les pompiers mais GRDF prend la décision de tout couper. Chaque colonne d'alimentation gaz est inspectée lundi.

D'ici mercredi soir le gaz rétabli dans 1072 appartements

Des centaines de familles se retrouvent plus de deux jours sans chauffage. Pas facile de s'organiser quand on n'a pas de micro-ondes électrique. C'est le cas notamment de Haizea Gomez. Pour cette assistante maternelle, plus de douche depuis dimanche, donc elle se lave chez sa maman non loin de là. L'une de ses voisines, Isabelle Barateaud,se débrouille comme elle peut. Chauffage de l'eau de vaisselle dans le micro-ondes, douche dans son club de sport. Pour les repas, elle mange froid "on fait picnic" dit-elle.

Pour Haizea Gomez, "on va se doucher chez des amis, chez ma mère, on peut pas faire à manger, donc ce n'est vraiment pas pratique" "c'est un peu la catastrophe en 2019 de vivre sans gaz, sans douche et sans eau chaude !"

Depuis lundi soir, le gaz est en cours de rétablissement dans quatre immeubles (les n°1, 2, 4 et 7). D'ici mercredi soir, le gaz reviendra encore dans 450 autres logements. Au total, 1072 appartements. Reste 24 logements qui posent problème.

24 logements posent problème

Répartis dans trois bâtiments, ces appartements présentent un soucis d'évacuation de l'air vicié. Déjà le 24 avril dernier la résidence Breuer avait connu une sérieuse alerte. Deux logements présentaient un taux de monoxyde de carbone dangereux. Une personne est d'ailleurs intoxiquée. Des études menées dans les colonnes d'alimentation et d'aération prouvent qu'un phénomène de refoulement se produit dans certaines d'elles en cas de vent de sud et forte chaleur. Comme dimanche dernier.

Pour ces 24 appartements à problème HSA souhaite partir sur une solution sécuritaire — Denis Joyeux

Chauffe-eau électrique dans chacun des 24 appartements

Dans ces 24 logements problématiques Habitat Sud Atlantic a pris la décision lundi de les équiper d'un chauffe-eau électrique d'ici le 17 octobre prochain. Par ailleurs, le gestionnaire offre la possibilité aux locataires de remplacer leurs plaques de cuisine à gaz par un équipement électrique. La facture sera à la charge de Habitat Sud Atlantic.

Calfeutrement et pose de détecteurs de monoxyde

Parmi les solutions préconisées par un cabinet d'études missionné par Habitat Sud Atlantic : le calfeutrement des colonnes mais aussi la pose dans les 1096 logements de détecteurs de monoxyde. Leur pose a commencé le 13 septembre pour s’achever d'ici trois semaines.