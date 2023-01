Bayonne : la situation ubuesque d'un immigré irrégulier condamné, mais impossible à expulser

L'histoire brièvement racontée ce lundi après-midi à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne est dramatiquement banale. C'est celle d'un immigré en situation irrégulière, expulsable, mais jamais expulsé. Un homme pourtant condamné pour la 5e fois, sans ressources stables, sans domicile fixe, sans papiers, placé en centre de rétention avant d'être relâché, faute de pouvoir exécuter l'obligation de quitter le territoire français. L'histoire absurde d'un migrant enfermé dans le cercle de l'irrégularité, piégé par le jeu des relations diplomatiques.

ⓘ Publicité

"Je galère, comme les autres"

B. est un Algérien de 29 ans, arrivé en France il y a six ans, qui a vu ses demandes d'asile (Allemagne, Suisse, Pays-Bas) refusées. Son premier passage devant la justice française remonte au 30 juin 2020. Le tribunal de Grenoble le reconnait coupable d'un vol avec dégradation. Il en sera quitte pour des jours amendes, et déjà une obligation de quitter le territoire français. S'ensuivront trois autres condamnations à Paris ou encore Nanterre, pour des outrages, violences légères et vols avec dégradation. La dernière, en 2021, se solde par huit mois de prison avec sursis et une interdiction de territoire. Mais le jeune homme est toujours là.

"Je galère, comme les autres, je n’ai pas de papiers, c’est comme ça, c’est la vie", répond l'accusé à la présidente du tribunal de Bayonne qui l'interroge sur sa situation. Il affirme avoir tout perdu, sa voiture, ses papiers, de l'argent. Le 1er janvier, les policiers l'ont arrêté à Bayonne à proximité d'une Golf noire à la vitre arrière brisée à l'aide d'une plaque d'égout. À ses pieds, une boîte à outils. Sur lui, les agents découvrent un GPS et une bouteille de champagne dérobés la veille dans un camping-car lui aussi fracturé alors qu'il était garé à Bayonne. Il reconnait le premier délit, mais tente de se dédouaner maladroitement pour le second. Des vols en situation de récidive. Le parquet, rappelant que jusqu'à maintenant les jours amendes, amendes et prison avec sursis n'ont pas eu d'effet, estime que "seul l'emprisonnement ferme parait efficace."

"Une situation inhumaine"

Il a commis une "infraction alimentaire" défend son avocat, Maître Lionel Bounan qui dénonce surtout le "cercle peu vertueux" dans lequel est pris son client. Interpellé lors d'un contrôle à Hendaye le 18 octobre dernier, alors qu'il n'avait pas le droit d'entrer sur le territoire français, B. a été placé en centre de rétention, pendant un mois, avant d'être relâché et placé en résidence surveillée sur ordre préfectoral, faute de pouvoir l'expulser. "C’est au ministre de l’Intérieur de faire ce qu’il faut pour qu’il revienne en Algérie. Si le préfet n’arrive pas à exécuter les décisions, on arrive à ces situations-là", plaide l'ancien magistrat, ex-président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d’asile qui parle de "situation inhumaine".

Le problème, explique-t-il, c'est que les autorités consulaires algériennes refusent de délivrer les laissez-passer sans lesquels leurs ressortissants, en situation irrégulière en France, ne peuvent pas être raccompagnés en Algérie. La faute aux relations diplomatiques fluctuantes entre les deux pays, poursuit l'ancien magistrat qui fut également détaché auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des considérations qui n'ont pas ému le tribunal. Les juges suivent entièrement les réquisitions du parquet et condamnent le voleur à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt et une interdiction de territoire français pendant trois ans. Et après ?