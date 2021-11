Bayonne : le marabout jugé pour escroqueries à grande échelle

Un marabout africain et son neveu complice ont été jugés devant le tribunal de Bayonne pour plusieurs escroqueries. Le Guinéen de 42 ans a écumé une vingtaine de départements à la recherche de victimes en leur faisant croire qu'il pouvait régler leurs problèmes.

Un Marabout africain et son complice ont été jugés ce lundi 16 novembre 2021, devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne pour une quarantaine d'escroqueries commises entre 2017 et 2018. Le Guinéen, préparateur de commandes à Toulouse, a écumé une vingtaine de départements dont les Pyrénées-Atlantiques à la recherche de clients. Nombreux sont ceux qui sont tombés dans le panneau.

Il se fait appeler "Professeur Diaby". À 42 ans ce Toulousain d'adoption utilisait toujours le même stratagème : des petites annonces publiées dans les journaux locaux pour vanter ses mérites. Face aux clients désespérés, il tenait toujours le même discours : "vous avez été envouté, il faut réagir et vite". Le Procureur de la République Jérôme Bourrier parle de "charlatanisme incarné" et le qualifie de "pur escroc" et de "véritable sangsue."

Des centaines de milliers d'euros

Ce sont des centaines de milliers d'euros qui sont tombés dans ses poches et qui ont désormais disparus. De nombreuses victimes ont été plumées au Pays Basque. Henriette par exemple devait garder de l'argent dans un coffre-fort rose au risque de subir le mauvais sort. Mais un jour elle doute et ouvre le coffre fournis par l'escroc lui-même. C'est là qu'elle découvre qu'il est vide. Plus d'argent.

Amparo pour sa part , lui a versé 130 000 euros. Et puis il y a l'agriculteur de Aroué-Ithorrots-Olhaïby près de Saint-Palais : Jean-Michel, à qui le "professeur" demandait toujours plus d'argent, toutes les semaines afin de régler ses difficultés de voisinage. 100 000 euros sont ainsi partis en fumée ainsi qu'une voiture de luxe.

L'accusation a demandé trois ans de prison dont deux fermes à l'encontre du marabout et huit mois avec sursis à l'encontre de son neveu complice. La décision sera rendue le 30 novembre prochain.