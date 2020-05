Bayonne : le médecin est-il un escroc ?

Presque 50.000 euros. C'est la somme que l'homme de 63 ans qui comparaissait ce mardi après midi devant le tribunal correctionnel de Bayonne aurait détournée. La Caisse primaire d'assurance maladie a ouvert une enquête s'étonnant des factures de ce médecin du quartier Breuer à Bayonne entre 2014 et 2017.

Incohérences chronologiques, actes médicaux fictifs, actes majorés avec des fausses heures de nuit, pour la CPAM, aucun doute, l'escroquerie est avérée. Sur les 243 patients du docteur, sur cette période, l'administration a décortiqué 35 dossiers. Une facturation sur neuf serait bidon selon l'avocate de la CPAM pour qui, en agissant de cette manière, "le médecin a porté atteinte à la solidarité nationale" .

Un an avec sursis et 300.000 euros d'amende requis

Le médecin bayonnais nie les faits. A la barre, le praticien explique qu’il a affaire a une clientèle particulière, avec de nombreux étrangers dont certains ne parlent pas français. Difficile par exemple de remplir les papiers.

Alexandrine Barnaba avocate de la CPAM : " Il porte atteinte à la solidarité nationale" Copier

L'accusation l'interroge aussi sur l'existence d'un compte bancaire au Maroc sur lequel il y a 150.000 euros et qui n'est pas déclaré au Fisc. Il répond : "c'est pour aider ma famille et mon frère malade et je ne savais pas qu'il fallait le déclarer". L'accusation y voit surtout un bon moyen de cacher l'argent détourné.

Antoine Tugas avocat du prévenu ; " Ce dossier ne nécessite pas un tel déploiement de gens de justice" Copier

L'homme a déjà été condamné à trois reprises pour abandon de famille (il a cinq enfants issus de trois unions). Il récuse toute malhonnêteté. De la négligence tout au plus. Le procureur de la République demande une condamnation à un an de prison avec sursis et 300.000 euros d’amende dont 100.000 avec sursis. Le tribunal correctionnel rendra son jugement le 2 juin.