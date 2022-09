Bayonne : le projet de réforme de la Police nationale ne passe pas du tout dans les rangs de la PJ

Titre *prépare le gouvernement pour l'an prochain, ne passe pas dans les rangs de la Police judiciaire. Pas du tout. Elle prévoit de placer tous les services de police à l'échelle du département. Un seul directeur départemental, sous la direction du préfet, s'occuperait de tout : renseignement, sécurité publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire. Or, depuis sa création par Georges Clemenceau en 1907, le PJ travaille en autonomie sur les plus grosses affaires, sous la direction d'une direction régionale et d'une direction nationale. À Bayonne et Pau, la PJ couvre les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. "Une route de la drogue avec l'entrée à Biriatou", précise l'un des fonctionnaires de Bayonne, pour qui cette réforme est un non-sens en réduisant le champ d'action au seul département. Les opposants dénoncent un risque de "nivellement par le bas" et un renforcement du poids du préfet dans les enquêtes.

Création de l'Association Nationale de Police judiciaire

"C'était tellement gros que personne n'y croyait". Un vieux routier de la PJ de Bayonne explique comment il est tombé de son siège lorsque lui et ses collègues ont appris la nouvelle, il y a quelques mois. "On n'est pas anti-reforme, mais la PJ c'est une culture, une passion, et là, on risque de tout désorganiser", rajoute le policier qui fait partie de la toute nouvelle Association Nationale de police judiciaire (ANPJ). Créée le 17 août dernier, elle compte actuellement 1.500 policiers. Une structure en dehors des syndicats, pour faire entendre la voix des fonctionnaires des 55 services de PJ en France. "Il n'en resterait que 18 si la réforme était votée", souligne,souligne ce spécialiste des stupéfiants. "La situation est grave pour nous qui cultivons la discrétion et la démarche n'est pas commune", conclu t-il. Une démarche soutenue par de nombreux magistrats instructeurs et du parquet.

Jérôme Bourrier : "Fusionner l'ensemble des services, est de nature a limiter nos capacités" Copier

C'est le cas du procureur de la République de Bayonne. Selon Jérôme Bourrier, "la conférence nationale des procureurs s'est exprimée pour évoquer plusieurs craintes. Ne pas remettre en cause la saisine des services par le procureur, ne pas croire que l'on va revaloriser la filière investigation en supprimant un service d'excellence comme celui de la PJ, et puis pour revaloriser l'investigation, sortir du dogme qui prévoit 65 % de policiers sur la voie publique".

Reportage France Bleu Pays Basque Copier

Mutualiser les forces

Plusieurs syndicats, reçus cette semaine par le directeur général de la police Frédéric Veaux, lui ont demandé un "moratoire" sur le projet de réforme. Les policiers de Bayonne expliquent que le reforme cherche à mutualiser les forces, et à demander à la PJ de prendre en charge des dossiers plus mineurs pour soulager la charge des policiers de la sécurité publique par exemple. "On respecte tout le monde" précise, sous couvert d'anonymat un fonctionnaire de Bayonne, "mais avec cette démarche le haut du spectre ne sera plus traité, on fait un travail de l'ombre, qui n'a rien à voir avec celui de la police de proximité en tenue" insiste le policier qui a le sentiment de se voir déposséder de son savoir-faire et d'une histoire plus que centenaire.

Dans les locaux de la PJ de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï