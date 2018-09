Bayonne, France

La scène a glacé les arènes de Bayonne. Sous un soleil de plomb, face à des gradins à moitié remplis, Thomas Joubert s'est fait surprendre par son premier taureau, une bête de 520 kilos de l'élevage biterrois de Robert Margé.

Opéré en urgence

Grièvement blessé à une artère fémorale, le torero a aussitôt été pris en charge à l'infirmerie des arènes pour être stabilisé avant d'être transporté à la clinique Belharra où il devait être opéré en urgence.

La deuxième corrida de la Féria de l'Atlantique, mettant aux prises 6 toreros de 4 nationalités différentes, venait tout juste de commencer. L'Arlésien de 28 ans, qui participait à sa 3e féria de la saison, commençait à peine à travailler son premier taureau avec la cape, lorsqu'il a été encorné à l'intérieur de la cuisse. La blessure a fait jaillir le sang du torero.

La corrida a repris

Thomas Joubert avait été choisi dans la semaine par les organisateurs pour remplacer son compatriote arlésien, Juan Leal, sérieusement blessé le week-end précédent à Bilbao. Il a notamment toréé sans picadors à Bayonne, le 9 août 2010, face à des novillos de ce même élevage de Robert Margé, et reçut un salut et une oreille, avant de prendre l'alternative et devenir matador de toros le 22 avril 2011.

Suite à l'accident, et la prise en charge d'urgence du matador qui a été immédiatement conduit à l'infirmerie, la corrida a été interrompue pendant une petite demi-heure. Elle a finalement repris vers 18h30 après l'évacuation du torero vers la clinique.