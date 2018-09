Bayonne, France

Thomas Joubert va mieux. Le torero grivèment blessé samedi 1er septembre dans les arènes de Bayonne a été opéré avec succès dans la soirée à la clinique Belharra. Grâce à une intervention rapide de l'équipe médicale présente dans le calejon, le matador va s'en sortir.

Il a perdu 2 litres de sang

La blessure qu'il a subie a laissé craindre le pire. L'Arlésien de 28 ans a reçu deux coups de cornes dans les membres inférieurs, dont l'un a provoqué une plaie de 20cm et partiellement sectionné une artère fémorale. En quelques minutes, Thomas Joubert a perdu 2 litres de sang.

Une qui scène a glacé les arènes de Bayonne, aux gradins à moitié remplis, et assomées par un soleil de plomb. C'est dans cette torpeur que le Provençal, qui venait juste de commencer à torer avec la cape, s'est fait surprendre par son premier taureau, une bête de 520 kilos de l'élevage biterrois de Robert Margé.

Opéré en urgence

Le torero a aussitôt été pris en charge par l’équipe médicale de l'infirmerie des arènes pour être stabilisé avant d'être transporté à la clinique Belharra où il a été opéré en urgence. Son état est stabilisé, mais il va rester hospitalisé une dizaine de jours.

La corrida a repris

Thomas Joubert avait été choisi dans la semaine par les organisateurs pour remplacer son compatriote arlésien, Juan Leal, sérieusement blessé le week-end précédent à Bilbao. Il a notamment toréé sans picadors à Bayonne, le 9 août 2010, face à des novillos de ce même élevage de Robert Margé, et reçut un salut et une oreille, avant de prendre l'alternative et devenir matador de toros le 22 avril 2011.

Suite à l'accident, et la prise en charge d'urgence du matador qui a été immédiatement conduit à l'infirmerie, la corrida a été interrompue pendant une petite demi-heure. Elle a finalement repris vers 18h30 après l'évacuation du torero vers la clinique.

Un lot de taureaux de grande classe

Le bétail de Robert Margé, dangereux et bien charpenté, n'a jamais laissé de répit aux jeunes toreros qui ont du batailler pour s'en sortir, ni à la cavalerie souvent à terre. résultat: 3 oreilles. A ce petit jeu le Péruvien Joaquim Galdos s'est montré sous son meilleur jour avec une faena de toute beauté pleine de volonté et de domination. Il décroche une oreille avec forte pétition du public pour la seconde et double vuleta. Une oreille aussi pour le mexicain Sergio Flores et un trophée pour l'Espagnol Thomas Campos. Tous les deux se mettant au niveau du bétail.

Le Mexicain Joaquim Galdos triomphe dans les arènes de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

