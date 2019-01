Bayonne : le voleur repêché dans l'Adour

Bayonne, France

La scène se déroule mardi dernier peu après 21h au niveau du chemin Saint Bernard, sur la rive droite de l’Adour. Il fait nuit noire et surtout très froid. Deux hommes garent discrètement leur fourgon devant les locaux d'une entreprise. Ils découpent un bout de clôture et fracturent une fenêtre. Ils commencent à dérober du matériel de bricolage lorsque l’alarme se déclenche. Les deux voleurs prennent alors la fuite et décident de plonger dans les eaux glacées de l’Adour.

Les policiers attendent le voleur sur les bords du fleuve

L'un des deux hommes est rapidement repéré. Policiers et pompiers n'ont plus qu'à l'attendre sur l'autre rive où il est repêché épuisé et frigorifié. Placé en grade a vue, il reconnait les faits après les voir niés. Jugé en comparution immédiate, l'homme de 40 ans est condamné à un an de prison ferme. Son compère a pris la fuite, mais il a été identifié par les enquêteurs.