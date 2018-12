Bayonne : les robes noires toujours mobilisées contre la réforme de la justice

Défilé jusqu'à la sous-préfecture et faux-procès de la Garde des Sceaux... les avocats du Barreau de Bayonne ne décolèrent pas contre la reforme judiciaire.

Après l'enterrement de la justice de proximité, le procès de la Garde des Sceaux ! C'était la nouvelle action symbolique des avocats du barreau de Bayonne ce mercredi matin. Avant de défiler jusqu'à la sous-préfecture où ils ont remis une motion, ils se sont mis à faire du théâtre sur les marches du palais de justice ! Grâce à un vrai faux juge et de vrais faux témoins, ils ont intenté un procès parodique à Nicole Belloubet, pour contester la réforme de la justice, adoptée mardi soir en première lecture par l'Assemblée nationale (88 voix pour, 83 contre).

Suppression des tribunaux d'instance, fixation des pensions alimentaires par le directeur de la CAF et non plus par un juge, ou encore réorganisation des juridictions, la nouvelle loi n'augure rien de bon aux yeux des avocats. Ils craignent une réforme qui va "éloigner les juges des justiciables".

Audiences annulées

En conséquence de leur mouvement entamé jeudi dernier, plusieurs audiences ont dû être annulées. Pas de rendez-vous possibles dans les cabinets. Ce mardi soir, les avocats bayonnais devaient décider de la suite du mouvement.

Dans une lettre, la députée Florence Lasserre-David, que l'Ordre des avocats avaient interpellée, a répondu qu'elle était ouverte au dialogue. Mais si elle n'est pas d'accord avec tous les points de la réforme, la députée de la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques estime que la réorganisation juridictionnelle en cours permettra "une simplification de parcours pour le justiciable".