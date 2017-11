Bayonne: Mort de la marquise de Moratalla

La marquise de Moratalla, dont les deux fils se disputent la fortune devant la justice, est morte ce mercredi à 87 ans à son domicile Bayonnais du Domaine de Coumères. Il y a quelques jours la juge des tutelles avait entendu à huis clos le fils de la marquise ainsi que son fils adoptif.

La marquise de Moratalla est morte à l'age de 87 ans. Atteinte de la maladie d'Alzheimer elle est décédée à son domicile de Bayonne, au Domaine de Coumères " entourée de sa famille proche et de ses fidèles employés" précise un communiqué des avocats de son fils adoptif German de la cruz qui vivait avec elle.

Bataille judiciaire pour la fortune de la marquise

Soledad Cabeza de Vaca, marquise de Moratalla, était née d'un père issu de la noblesse ibérique dont l'un des ancêtres était un illustre conquistador. Sa fortune, évaluée à 150 millions d'euros, provenait de sa mère, une veuve anglaise qui la tenait elle même de son premier mari. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, la marquise avait été placée sous sauvegarde de justice l'été dernier. Depuis son fils biologique Forester labrouche et son fils adoptif se livre une bataille judiciare à couteaux-tirés pour la gestion de la fortune. Au coeur du debat, un mandat signé en Suisse en 2012 par la marquise elle même et enregistré au tribunal de Bayonne, qui donnait tout pouvoir a son fils adoptif pour administrer ses biens. C'est contre ce mandat que le fil biologique avait déposé une requête.La juge des tutelle avait entendu les deux parties et leurs nombreux avocats le 16 novembre dernier et devait rendre sa decision en début d'année 2018. l'action judiciaire est désormais éteinte.