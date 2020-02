Bayonne : nouvelle mise en examen dans l'affaire de corruption à la sous préfecture

Bayonne, France

Le fonctionnaire âgé d'une soixantaine d'années à été mis en examen le vendredi 14 février par la juge d'instruction chargée de cette affaire. Poursuivi pour "corruption active" il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire. L'homme avait été placé en garde-à-vue la veille, et auditionné par les enquêteurs de l'antenne bayonnaise de la Police Judiciaire de Bordeaux qui, depuis des mois, enquêtent sur ce dossier tentaculaire. De nombreuses écoutes téléphoniques ont notamment permis d'en savoir plus.

Fonctionnaire détaché

L'homme n'est pas un agent de la sous préfecture mais un fonctionnaire d'Etat, affecté à sur les bords de Nive pour travailler sur des sujets locaux. Il se rendait tous les matins à son bureau installé dans les locaux de la sous préfecture de Bayonne mais où il n'avait pas de rapport hiérarchique.

Des points recrédités sur son permis de conduire

Il est reproché au fonctionnaire en question d'avoir bénéficié des largesses de Philippe Aguerre, l’homme par qui le scandale est arrivé. Âgé de 49 ans, il a été mis en examen pour "corruption passive" en janvier dernier, incarcéré puis remis en liberté après trois semaines de détention. Il bidouillait les fichiers des permis de conduire, auquels il avait accès dans le cadre de son travail, pour réattribuer des points sur des permis de conduire qui appartenaient à des automobilistes sanctionnés. Il réalisé aussi de vrais faux permis. Tout cela depuis une dizaine d'années et contre, par exemple, des places pour les matches de rugby à Bayonne ou à Biarritz. Le fonctionnaire d'Etat, aujourd'hui mis en examen, aurait ainsi bénéficié de nombreux points.

à lire aussi Affaire de corruption présumée à la sous-préfecture de Bayonne : le fonctionnaire remis en liberté