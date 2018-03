Les faits remontent au dimanche 25 mars. Un homme surgit dans le bureau de tabac « le Chambord ». Il menace l’employée avec une arme mais ne repart qu’avec quelques cartouches de cigarettes. Finalement, mercredi dernier il est allé s’excuser auprès de la commerçante et s'est rendu au commissariat.

Bayonne, France

L’histoire peu banale... Elle débute vers 7h30 un dimanche pluvieux. Un homme pénètre dans le bureau de tabac, arme à la main et masque blanc sur le visage. Il allume un fumigène et braque son pistolet sur la salariée, pétrifiée. Il n'y a pas grand-chose dans la caisse puisque la commerçante vient seulement d'ouvrir. Alors il se fait remettre une douzaine de cartouches de cigarettes et prend la fuite. Montant du butin : 1200 euros.

Trois jours plus tard, il revient sur les lieux de forfait et, contre toute attente, s’excuse benoîtement auprès de l’employée. Il lui remet une lettre pour se faire pardonner. Puis l'homme prend la direction du commissariat pour se constituer prisonnier.

Agé de 22 ans, originaire de Béziers, il traînait à Bayonne depuis quelques mois. Il manquait cruellement d’argent, d’où son projet de braquage. L'homme a été présenté au parquet. Il était jusqu'à présent inconnu de la justice. L'individu a été mis en examen pour « vol avec arme » puis incarcéré conformément aux réquisitions du procureur.