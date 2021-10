Quatre mois de prison ferme pour le passeur de migrants arrêté début septembre près de Bayonne

Il est sorti de la salle d'audience avec les menottes aux poignets, direction la maison d'arrêt. Ce basque de 40 ans, habitant d'Irun, a été condamné à un an de prison dont quatre mois ferme. Il avait fait passer la frontière a sept ressortissants africains en situation irrégulière, le 3 septembre dernier, avant d'être arrêté près de Bayonne.

"Une infraction d'opportunité"

"Je ne suis qu'un pauvre diable qui s'est fait utilisé" clame-t-il, face à la juge, lors de l'audience. Elle lui répond : "On ne vous a pas mis le couteau sous la gorge non plus." Des propos qui seront appuyés par la suite, par le Procureur de la République : "l'argumentaire de la pression, on le connaît. Le prévenu a sa part dans ce réseau, il s'y inscrit de manière volontaire".

L'avocat, lui, décrit son client comme "un simple exécutant, un pied nickelé". Il insiste sur sa détresse financière : après 20 ans dans une usine de caoutchouc, en février dernier, il démissionne et se retrouve sans rien. Il devient alors la cible parfaite pour ceux qui organisent le trafic. "C'est une infraction d'opportunité, faites preuve de clémence", conclut l'avocat. Le procureur avait requis dix mois de prison.

Les migrants livrés aux autorités espagnoles

Selon les témoignages des migrants présents, leur passage leur a coûté entre 60 et 160 euros. La plupart a été contacté par les passeurs alors qu'ils étaient à la Croix rouge d'Irun. Parmi eux, il y avait : cinq Guinéens, un Camerounais et une Malienne. Tous les sept ont été reconduits de l'autre côté de la frontière.