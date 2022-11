Bayonne : un règlement de compte chez les trafiquants de drogue devant la Justice

Jeunes, mais déjà bien rodés au code de procédure pénale. Deux jeunes gens de 19 ans et 21 ans ont été condamnés ce jeudi 7 novembre par le tribunal judiciaire présidé par Anne Chaussier-Mackowiak. Une procédure en comparution immédiate puisque les faits remontent entre le 30 septembre et le 1er octobre 2022. Déjà condamnés par le passé à 15 reprises pour le premier, 10 reprises pour son complice, les deux prévenus ont été sanctionnés, dans cette affaire de violence sud fond de trafic de drogue, à 18 mois de prison dont 4 avec sursis pour le plus jeune et à 8 mois ferme pour le plus âgé. Des décisions conforment aux réquisitions du parquet.

Les deux prévenus mis en cause par la victime

Tout commence peu après 15h ce 30 septembre. Un jeune garçon, mineur, se précipite sur une patrouille de la police municipale de Bayonne qui circule dans le secteur, apeuré et la bouche en sang, Manifestement, il vient d'être passé à tabac. La victime indique immédiatement ses agresseurs, qui se trouvent toujours sur les lieux dans les hauts de Bayonne. Les policiers interpellent alors une jeune homme de 21 ans et son complice plus jeune qui tient en main le téléphone portable de la victime. L'enquête va démonter que la victime a été passée à tabac, car elle ne voulait plus vendre de la drogue au profit des commanditaires. "Ils ont voulu me tuer, me jeter dans la rivière" explique la victime, absente de l'audience, lors de l'enquête, et qui dans sa déposition met en cause les deux devenus. "heureusement que la police municipale passait par là" s'est exclamée la procureure de la République Amélie Djaoudo.

La défense plaide le manque de preuves

"Quel film, quelle série Netflix" va plaider Me Hemza El Moujaddide (Barreau de Paris), l'avocat du plus jeune prévenu qui nie tous faits de violence. Un jeune délinquant sorti de prison en août dernier après une condamnation par la cour d'assises des mineurs à 4 ans de prison pour "tentative de meurtre". En revanche, le complice reconnaît avoir donné un coup de poing. Mais pas plus. "Pas de quoi l'envoyer derrière les barreaux" a souligné son avocate Floriane Harran, pour qui un bracelet électronique serait une bonne solution. Raté.